Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 17:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove nesta segunda-feira (22/03), a partir das 7 horas, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 70 anos ou mais no município. A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A imunização acontece em tendas instaladas em sete localidades, no sistema drive-thru e para pedestres. São estes os locais de vacinação:

- Parque das Missões

- Lagunas e Dourados

- Centenário (Campo do Tricolor)

- Vila São Luiz (Praça da Apoteose)

- Parque Dois Irmãos (entrada)

- Rua Tocantins (perto do Colégio da Polícia Militar)

- Vila Operária (perto do posto de Saúde)