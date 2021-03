Rio, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas Divulgação

Publicado 22/03/2021 16:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta terça-feira (23/03), a partir das 7 horas, com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 70 anos ou mais no município. A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A vacinação acontece em tendas instaladas em sete localidades do município, no sistema drive thru e para pedestres. São estes os locais de vacinação:

- Gramacho (Praça do Beto Amigo)

- Parque Fluminense (Praça do galo)

- Praça do São Bento ( entrando pela rua da Feuduc)

- Parque Nossa Senhora do Carmo (UBS Calundu)

- Pantanal (Próximo ao Colégio Maria Tenório)

- Praça do Carmo (Próximo ao antigo Restaurante Mussarela)

- Parque Esperança (São Bento – Praça do Braguinha)