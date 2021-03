'Fase 3' da imunização contra Covid-19 chega a 10 bairros durante a semana Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, convoca os idosos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac, no distrito de Xerém, no último dia 5, para que compareçam aos pontos de vacinação nesta quinta-feira, 25/03, a partir das 7 horas, para receberem a segunda dose. Serão nove pontos de vacinação, montados nos mesmos locais da primeira dose: Amapá, Santo Antônio da Serra, Jardim Olimpo, Praça do Capivari, Antigo Cinema na Vila dos Blocos, Vila Canaã, Rodoviária de Xerém, Praça da Mantiquira e no CRAESM (antiga Maternidade de Xerém).

A Secretaria de Saúde pede que os idosos se dirijam ao mesmo local da primeira dose, levando o cartão de vacinação e documento de identificação.

A vacinação acontece em sistema Drive-Thru e para pedestres, seguindo o calendário da segunda dose da vacina Coronavac no município. O calendário da segunda dose está sendo organizado de forma a assegurar que todos recebam as doses no prazo indicado pela fabricante da vacina Coronavac. Quanto a segunda dose para aqueles que receberam a vacina Oxford/Astrazeneca, cujo o prazo é de até três meses após a primeira dose, a Prefeitura informa que em breve será divulgada data e local da vacinação, respeitando os prazos indicados pelo Ministério da Saúde e pela fabricante.