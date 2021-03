Vacina da segunda dose foi aplicada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 16:32

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (29/03), a Prefeitura de Duque de Caxias segue com a vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 65 anos ou mais no município. A vacinação acontece a partir das 7 horas e a Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.



A imunização acontece em tendas instaladas em quatro localidades, no sistema drive-thru e para pedestres. É importante destacar que serão usadas doses de Coronavac e Astrazeneca.



Saiba os locais onde serão aplicadas as vacinas nesta segunda-feira (29):



- Praça do Pacificador (Coronavac)

- Praça da Maçonaria, bairro 25 de Agosto (Coronavac)

- Praça Alcir Cavalini, Jardim Gramacho (Astrazeneca)

- Praca do Sarapuí (Astrazeneca)