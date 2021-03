Doce tentação: ovos de Páscoa são deliciosos, mas seu consumo deve ser parcimonioso Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 09:35

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou um catálogo virtual com diversas opções de ovos e chocolates para que os clientes possam desfrutar de ofertas exclusivas com segurança e praticidade, de forma totalmente virtual.

Para acessar os produtos, basta entrar no site do shopping, clicar na aba “dicas de páscoa” ou pelo link (https://caxiasshopping.com.br/conteudo/dicas-de-pascoa.htm) que irá mostrar diversas opções de lojistas e produtos. A forma de entrega poderá ser combinada na hora da compra (delivery, drive thru ou mesmo nos lockers inteligentes do shopping), e o prazo é de no máximo 24horas.

Veja algumas sugestões de ovos da vitrine virtual:

AMERICANAS EXPRESS

Ovo de Pascoa Oreo 257G - R$31,99

Ovo de Páscoa prestigio 207g - R$37,99

Ovo de Pascoa Tortuguita 120g - R$32,99

Ovo talento meio amargo 350g garoto - R$39,99

CACAU SHOW

Ovo Bytes com Fone 200g - R$99,90

Ovo Chocomonstros com pantufa 160g - R$99,90

Ovo CS Sortido 700g - R$96,90

Ovo Dreams 7 chocolates 400g - R$73,90

CASA & VÍDEO

Ovo Ferrero Rocher 225g - R$64,99

Ovo moranguinho caneca 100g - R$49,99

Ovo Natoons 150g Kinder - R$54,99