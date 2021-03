Evento para mulheres ocorrerá na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias Divulgação

Câmara de Vereadores de Duque de Caxias aprovou, por unanimidade, o retorno das sessões online por causa do aumento dos casos de Covid-19. O projeto de resolução aprovado foi o de nº 007/2021 da Mesa Diretora. Ele faz referência ao aumento dos casos de Covid-19, pois revoga a resolução nº 2.754/2020 e restaura a vigência da resolução nº 2.753/2020, que institui o sistema de deliberação remota para a CMDC, como forma de prevenção e combate à doença. Duque de Caxias - Em meio a polêmica sobre a suspensão das aulas presenciais na rede municipal , aaprovou, por unanimidade, o retorno das sessões online por causa do aumento dos casos de. O projeto de resolução aprovado foi o de nº 007/2021 da Mesa Diretora. Ele faz referência ao aumento dos casos de Covid-19, pois revoga a resolução nº 2.754/2020 e restaura a vigência da resolução nº 2.753/2020, que institui o sistema de deliberação remota para a CMDC, como forma de prevenção e

Desde o último dia 20, a cidade da Baixada Fluminense está com a bandeira roxa. Ou seja, com risco muito alto para a Covid-19. A avaliação leva em conta indicadores como o número de mortos na última semana, a ocupação dos leitos e a procura por atendimento. De acordo com dados da secretaria estadual de Saúde, Duque de Caxias registrou até segunda-feira, 29, 1.113 mortes confirmadas pelo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o município registrou 16.768 casos confirmados da doença, sendo que 15.515 pessoas conseguiram se recuperar.