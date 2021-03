Vacinação em Duque de Caxias contar Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 12:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, convoca os idosos de 77 anos ou mais, que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac no dia 11/03, para receberem a segunda dose nesta quarta-feira (31). A vacinação terá início às 7 horas, em oito pontos instalados nos mesmos locais da primeira etapa:

- Praça da Maçonaria (Vinte e Cinco de Agosto); - Praça da Prainha; - Restaurante do Povo (Centro); - Praça do Parque das Missões; - Escola do Futuro (Gramacho); - Praça do Parque Lafaiete (Bar dos Cavaleiros); - Praça da Paz (Esqueleto – Parque Beira Mar); e Praça do Corte Oito.



Para o bom andamento da vacinação, a Prefeitura pede que os idosos se dirijam ao mesmo local onde receberam a primeira dose, levando o cartão de vacinação e documento de identificação.