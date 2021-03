Poupa Tempo de Duque de Caxias funciona no estacionamento do Caxias Shopping Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 16:34

Duque de Caxias - A unidade do Poupa Tempo de Duque de Caxias estão com as atividades suspensas até o próximo dia 05. Além disso, SINEs do município do Rio de Janeiro e Casas do Trabalhador também aderiram a suspensão.

A decisão segue o protocolo de medidas preventivas ao Covid-19, que antecipa feriados do dia 21 e 23 de abril e paralisa as atividades até a próxima segunda-feira (05/04).

Em nota, foi informado que os SINEs de outras cidades estão funcionando de acordo com os decretos municipais.