Por Igor Silva

Publicado 30/03/2021 17:17

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense ganhou, nesta terça-feira, 30, mais 20 novos leitos de CTI, implantados na UPH do Parque Equitativa, no terceiro distrito. A unidade pré-hospitalar ganhou novos respiradores, monitores, bomba infusora e camas motorizadas para atender exclusivamente pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus no município.

Com mais de cem mil doses da vacina contra a Covid aplicadas nos moradores de Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis declarou que o mais importante é que as pessoas possam ter uma boa infraestrutura na área da saúde para se tratarem contra o Coronavírus. Com mais de cem mil doses dacontra a Covid aplicadas nos moradores de Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis declarou que o mais importante é que as pessoas possam ter uma boa infraestrutura na área da saúde para se tratarem contra o Coronavírus.

”Continuamos estruturando a rede municipal e decidimos abrir esses 20 novos leitos de CTI”.



Washington Reis garantiu ainda que, juntamente ao Dr. Antônio Manoel de Oliveira, secretário de Saúde do município, está determinado em manter as portas abertas das unidades para atendimento às pessoas de outras cidades.

“Nós já estamos nos organizando para a ampliação de mais 30 leitos de CTI, em Xerém. Contamos com uma infraestrutura predial, compramos muitos equipamentos e estamos contratando médicos. Nós vamos vencer a Covid e estamos acelerados na vacinação. O segredo do sucesso é a vacinação. Lugar de vacina é no braço e não na geladeira”, concluiu.