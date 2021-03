Catedral de Santo Antônio, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 10:45

católicos contará com missas on-line na Catedral de Santo Antônio, no Centro. As celebrações da Semana Santa terão a presença do público, mas todos tiveram que agendar antes. Quem não conseguiu agendar, pode acompanhar por meio das redes sociais da Catedral ( Duque de Caxias - A principal data de celebração doscontará com missas on-line na, no Centro. As celebrações daterão a presença do público, mas todos tiveram que agendar antes. Quem não conseguiu agendar, pode acompanhar por meio das redes sociais da Catedral ( https://www.facebook.com/pascom.catedraldesantoantonio ).

Confira a programação:

- Nesta quinta-feira, dia 1, ocorre o início do Tríduo Pascal, com a Missa da Ceia do Senhor, às 19h.



- Na sexta-feira, dia 2, é a Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, às 15h.



- No sábado, dia 3, a Vigília Pascal ocorre às 18h.



- No Domingo de Páscoa, dia 4, as missas serão nos horários normais: 7h, 9h, 11h e 18h.