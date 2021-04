Secretaria Municipal de Educação informa que planeja retorno das aulas presenciais no 9º ano e no último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental Foto: Amanda Perobelli

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:28

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias está com vagas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Podem participar jovens, a partir de 15 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental. As matrículas devem ser feitas diretamente na escola onde o interessado deseja estudar. Ao todo, são 40 unidades, distribuídas nos quatro distritos, que atendem a modalidade.

De acordo com a secretaria, atualmente, são cerca de 5 mil alunos matriculados. É importante ressaltar que não há prazo para se inscrever, basta que ainda tenha vaga disponível.

Para efetuar a matrícula, o interessado deve ter em mãos os seguintes documentos:

• Histórico escolar ou declaração de escolaridade (atualizada);

• Três fotos 3x4;

• Cópia da certidão de nascimento;

• Cópias da identidade e do CPF (do responsável, no caso de aluno menor de idade);

• Cópia da identidade e do CPF do aluno;

• Cópia do comprovante de residência;

• Cópia da caderneta de vacinação;

• Cópia do resultado do tipo sanguíneo;

• Cópia do cartão do NIS;

• Cópia do cartão do Bolsa Família.