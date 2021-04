Estação de água é inaugurada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:17

Duque de Caxias - Com aglomeração e quase nenhum distaciamento social, o governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, inauguraram nesta segunda-feira (05/04), o reservatório do Morro do Motocross, em Jardim Primavera. A obra, aguardada por mais de 10 anos, é uma boa notícia para os caxienses. A nova estação de tratamento já está beneficiando mais de 150 mil moradores da região. É a maior obra de abastecimento de água da Baixada Fluminense e contou com investimentos e recursos do governo municipal, estadual e federal.

Durante o evento, o presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, reforçou que estava entregando à população de Duque de Caxias um importante sistema de abastecimento.

“São cerca de 30 Km de rede e distribuição para fazer chegar água à casa das pessoas. Devo frisar que o prefeito Washington Reis me ligou cobrando celeridade nas obras a fim de que atendêssemos aos moradores neste momento crítico de pandemia”, afirmou.



A obra do Morro do Motocross foi iniciada ainda no primeiro mandato de Reis como prefeito de Duque de Caxias, entre os anos de 2005 e 2009. Depois disso, o empreendimento ficou parado.

“Estou muito feliz porque a população vai ter, a partir de hoje, água tratada na torneira. Hoje, é o meu aniversário mas o presente é nosso, é do povo trabalhador”, disse Washington Reis.



No discurso, o governador em exercício, Cláudio Castro, parabenizou o prefeito da cidade e salientou que esta obra muda a vida de mais de 150 mil pessoas.

“Eu não tenho dúvidas, prefeito Washington, de que essa obra é mais um dos grandes feitos que a gente está fazendo na Baixada Fluminense”, declarou.

Água na torneira



Morador do Morro do Motocross e também funcionário da construtora que presta serviço à Cedae, Pedro Paulo Martins, de 47 anos, viu pela primeira vez a água saindo da torneira de casa. Ele comprava água com carro-pipa toda semana.

“Há dez anos que eu sofro com falta d´água em minha casa e hoje, graças a Deus, a água está chegando e é só alegria. Antes, eu e minha família comprávamos toda semana carro-pipa. A partir de agora, não precisaremos mais ter esse gasto,” contou o pintor Pedro Paulo Martins, de 47 anos.



Com a entrada em funcionamento do reservatório, que tem capacidade para armazenar cerca de 10 milhões de litros de água, o problema de abastecimento no segundo distrito finalmente vai acabar. Ao todo, são beneficiados moradores de Jardim Primavera, Saracuruna, Campos Elíseos, Cangulo, Ana Clara, Bom Retiro, Parque Chuno, Vila Urussaí, Parque Independência, Parque Uruguaiana, Marilândia, Parque Jonas Godin, Coreia e Parque Adelaide, entre outras localidades.