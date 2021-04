Trio é preso em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 11:46

Duque de Caxias - Três homens foram presos, na manhã desta terça-feira, 6, após um roubo na região do Parque Fluminense. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam policiamento pela Rua Delmiro Gouveia, quando receberam a informação sobre um veículo roubado.

Em rápida ação de cerco, os policiais abordaram o automóvel indicado e conduziram cinco ocupantes à 60ª DP (Campos Elíseos).

Na delegacia, a vítima reconheceu três integrantes do grupo como autores do crime. Com eles foram apreendidos uma réplica de fuzil, um simulacro de pistola e um facão.

Bar dos Cavaleiros

Ainda na manhã desta terça-feira, 6, policiais prenderam um criminoso com um veículo roubado no bairro Bar dos Cavaleiros.