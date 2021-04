Ação da PRF para retirar barricadas em Duque de Caxias Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 10:52

Duque de Caxias - Policiais rodoviários federais em conjunto com policiais civil da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizaram ações preventivas e repressivas contra as organizações criminosas que atuam na favela do Rasta, no bairro de Jardim Primavera. O objetivo da operação conjunta foi retirar a instalação de barricadas no interior da comunidade que prejudicavam a entrada de policiais na região e cerceavam o direito de ir e vir dos moradores.

Durante a ação, as equipes foram alvo de disparos de armas de fogo pelos criminosos, entretanto ninguém ficou ferido.