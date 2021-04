Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:41

Duque de Caxias - A segunda dose da vacinação contra a Covid-19 continua a ser aplicada no município nesta quinta-feira (07/04) e seguirá durante todo o mês de abril. A imunização acontece a partir das 7 horas, em sete pontos de vacinação montados nos seguintes locais: Praça de Parada Angélica, Praça de Nova Campinas, Praça de Vila Urussaí, Praça de Parada Morabi, Praça da Matriz, Praça de Saracuruna e Praça do Parque Independência. Os idosos devem comparecer ao mesmo local onde receberam a primeira dose, no dia 19/03, levando os documentos necessários.



A Prefeitura de Duque de Caxias informou ainda que aguarda a chegada de novas vacinas, a serem entregues pelo Ministério da Saúde, para dar continuidade a campanha da primeira dose. Até agora, o município vacinou mais de 102 mil pessoas, seguindo o Plano Nacional de Imunização. Deste total, mais de 21 mil já receberam a segunda dose, completando a imunização.



Veja o calendário completo de vacinação da segunda dose (Coronavac) para o mês de abril:

• Dia 07/04

(Para quem tomou a primeira dose em 18/03)

Praça Dr. Laureano – Em frente ao Hospital do Olho



• Dia 08/04

(Para quem tomou a primeira dose em 19/03)

Parada Angélica – Nova Campinas – Vila Urussaí – Praça de Parada Morabi – Praça da Matriz – Praça de Saracuruna – Praça do Parque Independência



• Dia 09/04

(Para quem tomou a primeira dose em 20/03)

Corte 8 – Praça da Bandeira – Itatiaia – Praça da Gaete – Praça do Rotary – Feuduc – Praça da Rua 2



• Dia 10/04

(Para quem tomou a primeira dose em 21/03)

Figueira – Av. 31 Março – Cidade dos Meninos – Praça Leonel Brizola – Barro Branco – Praça do Gerador – Praça da Codora



• Dia 11/04

(Para quem tomou a primeira dose em 22/03)

Parque das Missões – Vila São Luiz – Rua Tocantins – Lagunas e Dourados – Vila Operária – Centenário – Parque Dois irmãos



• Dia 12/04

(Para quem tomou a primeira dose em 23/03)

Gramacho (Praça do Beto Amigo) - Parque Fluminense (Praça do galo) - Praça do São Bento - Parque Nossa Senhora do Carmo (UBS Calundu) - Pantanal (Próximo ao Colégio Maria Tenório) - Praça do Carmo - Parque Esperança (São Bento – Praça do Braguinha)



• Dia 13/04

(Para quem tomou a primeira dose em 24/03)

Praça de Imbariê – Praça de Campos Elísios – Praça do Canal Farias – Saracuruna (em frente à UBS do Cangulo) – Praça do Pacificador – Praça Dr. Laureano – Praça Olavo Bilac



• Dia 15/04

(Para quem tomou a primeira dose em 26/03)

Praça do Jardim Leal – Praça da Covanca – Chácara Rio-Petrópolis – Praça do Bom Retiro – Restaurante do Povo – Santa Lúcia – Praça do Periquito



• Dia 16/04

(Para quem tomou a primeira dose em 27/03)

Praça Imbariê 3 – Berra Boi (Pilar) – Praça do Engenho Porto – Praça São Judas Tadeu – Parque Império – Praça da Figueira – Prainha



• Dia 17/04

(Para quem tomou a primeira dose em 28/03)

Santa Rosa – Taquara – Parque Paulista – Parque Eldorado – Parque da Codora – Vila Milza – Praça do Jardim Rotsen



• Dia 18/04

(Para quem tomou a primeira dose em 29/03)

Praça da Maçonaria – Praça do Pacificador



• Dia 23/04

(Para quem tomou a primeira dose em 03/04)

Amapá – Capivari – Xerém – Mantiquira – Santo Antônio – Vila dos Blocos – Vila Santa Alice – Jardim Olimpo – Vila Canaã – Praça da Matriz – Parque Paulista – Codora – Vai Quem Quer – Figueira – Parque Eldorado



• Dia 24/04

(Para quem tomou a primeira dose em 04/04)

Canal Farias – Praça do Rotary – Praça da Rua 2