Suspeitos ficam feridos em ação da PM

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 10:05 | Atualizado 12/04/2021 10:08

Duque de Caxias - Um intenso tiroteio, na tarde deste domingo, assustou moradores na região do Barro Vermelho, no Gramacho. Pelo menos uns sete carros da Polícia Militar foram acionados e estavam na localidade da Grande Reta, quando bandidos armados iniciaram o tiroteio. A corporação informou que os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Gomes Freire, esquina com Rua Lauro Sodré, quando foram atacados a tiros por criminosos armados em motocicletas. Houve confronto e a equipe solicitou apoio.

Chegando ao local, os militares que procederam em apoio também foram atacados. Até o momento, não há informação de feridos, apreensão ou prisão. Ocorrência encaminhada para a 60ªDP.

Em outra ação da PM, neste domingo, dois suspeitos ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital de Saracuruna - o Adão Pereira Nunes, após tiroteio no bairro de Campos Elíseos. Os agentes do 15 BPM (Duque de Caxias) apreenderam uma pistola Glock e material entorpecente. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.