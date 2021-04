Benefício alcança a área da Saúde, de acordo com o PL fotos Reginaldo Pimenta

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense voltou para bandeira vermelha, com risco alto para contaminação do coronavírus. De acordo com dados divulgados pelo governo do estado na tarde desta segunda-feira, 12, Duque de Caxias tinha 1.162 mortes confirmadas em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, já são 17.798 casos confirmados da doença em Caxias, com 16.513 pessoas recuperadas.

Ainda segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de CTI para o coronavírus é de 85% no município. Já as enfermarias estão 84% ocupadas. Ou seja, dos 137 leitos de CTI disponíveis em Caxias, 117 estão ocupados. Dos 25 leitos de enfermaria, 21 estão com pacientes. Esses dados refletem o painel do último dia 5.