Acidente entre carro e ônibus em Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 17:54

Duque de Caxias - Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus interditou a Rodovia Presidente Kennedy, na altura do bairro do Gramacho, no início da tarde desta quarta-feira, 14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Duque de Caxias foi acionado, mas não houve vítima no incidente. Entretanto, uma grande quantidade de óleo foi derramada na via, causando transtornos aos motoristas.

Moradores da região reclamam que o local, nas proximidades da Praça da Bíblia, sempre ocorre acidentes.

Publicidade

"Os motoristas não respeitam o sinal. Já cansei de assistir motoristas, ciclistas, pedestres, sofrendo acidente aqui", escreveu Maria de Fátima nas redes sociais.