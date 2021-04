Batalhão de Caxias começa vacinação contra Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:24

Duque de Caxias - O 15º Batalhão de Polícia Militar começou, nesta quarta-feira (14/04), a vacinar contra a Covid-19 os agentes, assim como policiais civis e rodoviários. A ação é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a PMERJ. De acordo com a corporação, a iniciativa vai disponibilizar aos agentes de segurança pontos de imunização contra o vírus. A unidade de Duque de Caxias é um desses polos.



Em nota, a corporação disse que: “Além dos profissionais da saúde, quem também está na linha de frente do novo coronavírus são as forças de segurança pública. Bombeiros, policiais civis e militares, no desempenho de suas atividades, correm risco de serem acometidos pela doença.”

Policiais acima de 51 anos

Nesta primeira semana, a vacinação das forças de segurança ocorre para policiais militares, civis, penais e rodoviários com mais de 51 anos. A imunização acontece exclusivamente nos batalhões e outras unidades da Polícia Militar, até sexta-feira, das 9h às 16h.