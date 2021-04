Carro roubado é recuperado em Duque de Caxias após fuga de criminosos Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:22 | Atualizado 15/04/2021 16:23

Duque de Caxias - Um carro roubado foi recuperado, nesta quarta-feira (14), por policiais militares do 15º BPM, no bairro de Imbariê. Um homem foi preso na ação. De acordo com relatos, criminosos colidiram com o veículo, após uma perseguição pelas ruas da região. Um suspeito conseguiu fugir do local, já o outro foi preso pelos agentes.