Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 18:45

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue nesta sexta-feira (16/04) com a vacinação da primeira dose de Astrazeneca para 60 anos ou mais, nos locais abaixo, a partir das 7 horas. A vacinação acontece no sistema drive thru e para pedestres. É importante a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação.

• Praça do Pacificador – Centro

• Praça Dr. Laureano – em frente ao Hospital do Olho

• Praça da Apoteose – Vila São Luiz

• Praça da Bandeira - Vila São Luiz

• Restaurante do Povo – Centro

• Praça do Sarapuí - Sarapuí



Segunda Dose

Publicidade

Sobre a segunda dose da vacina Coronavac, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o município segue aguardando a chegada de novas doses da vacina para retomar a imunização no município. A vacinação com a primeira e segunda doses da vacina Aztrazeneca para os profissionais de saúde rede pública municipal, segue sendo realizada nas unidades em que os mesmos trabalham.