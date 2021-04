Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 14:54

Duque de Caxias - A equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu, nesta quinta-feira (15/04), três policiais militares investigados por participação em um duplo homicídio. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola, uma carabina, um revólver calibre 38, quatro carregadores e munições.

As investigações começaram em dezembro de 2020, quando possíveis integrantes de uma milícia que atua no bairro Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, mataram um homem que supostamente teria envolvimento com traficantes. A segunda vítima foi morta porque possuía vínculo de amizade com a primeira e teria avisado que estava marcada para morrer. A informação chegou aos criminosos e ela foi assassinada.

Os dois crimes ocorreram no dia 4 de dezembro, no bairro Jardim Anhangá, em um intervalo de meia hora entre ambos. A investigação indicou a participação de quatro pessoas, sendo três policiais militares que, após indiciados no inquérito que apurou o fato, foram denunciados e respondem como réus em ação penal, onde tiveram as prisões preventivas decretadas.

A ação foi em cumprimento de mandados de prisão preventiva e contou com apoio da Polícia Militar, por meio da 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).