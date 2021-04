Vacinação contra coronavírus em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 15:06 | Atualizado 19/04/2021 15:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue nesta terça-feira (20/04) a aplicação da primeira e da segunda dose em diversos pontos de vacinação, a partir das 7h. A Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca para pessoas com 59 anos ou mais em sete tendas montadas em diferentes bairros. Já a segunda dose da Coronavac será aplicada em outros sete locais somente nas pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 24 de março.

Os locais de vacinação em Duque de Caxias nesta terça-feira (20/04) serão:

Publicidade

1ª dose Oxford/Astrazeneca

- Restaurante do Povo (Centro)

- Santa Lúcia (Santinha)

- Campos Elíseos

- Canal Farias

- Saracuruna (Praça do cangulo)

- Laureano (Praça 21 de abril)

- Praça do Jardim Leal

Publicidade

2ª dose Coronavac (para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 24/03)

- Praça de Imbariê

- Praça de Campos Elíseos

- Praça do Canal Farias

- Saracuruna (em frente à UBS do Cangulo)

- Praça do Pacificador

- Praça do Dr. Laureano

- Praça Olavo Bilac

Publicidade

A vacinação acontece no sistema drive thru e para pedestres. É importante a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação.