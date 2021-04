Explosão assustou pedestres em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:27

Duque de Caxias - Uma explosão de um cilindro de oxigênio assustou quem passava pela Rua Major Frazão, no número 153, no bairro Jardim 25 de Agosto, na tarde desta segunda-feira, 19. O quartel de Bombeiros de Duque de Caxias foi acionado por volta das 14h07 e foi até o local, que fica perto do Shopping Unigranrio, verificar a ocorrência. Ainda não há informação sobre feridos, nem o que causou o acidente.

De acordo com relatos nas redes sociais, houve bastante pânico no local. Muitas pessoas chegaram a correr, achando que se tratava de uma "bomba".

"O barulho foi alto. Muita gente achou que era uma explosão e podia estar pegando fogo, então desceram pelas escadas correndo", escreveu uma funcionária de uma lanchonete da região.