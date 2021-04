Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias amplia nesta quarta-feira (21/04) o alcance da imunização contra a Covid-19 no município, com a aplicação da primeira dose da vacina Astrazeneca para pessoas de 57 anos ou mais. A vacinação acontece, a partir das 7 horas, na Praça do Pacificador (Centro) e na Praça da Apoteose, na Vila São Luiz.



A vacinação acontece no sistema drive thru e para pedestres. É importante a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação.



Confusão na Segunda Dose

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que o município aguarda a chegada de novas doses da vacina Coronavac para dar continuidade a aplicação da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9783, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Nesta terça-feira, 20, as filas eram longas tanto para quem chegava para se vacinar a pé como para quem chegava de carro (drive-thru) nos pontos para aplicação da segunda dose. Muitos idosos estavam esperando pelo imunizante desde madrugada. Por causa da grande procura, muitos ficaram sem a vacina da segunda dose.