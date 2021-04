Polícia prende dupla em Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:27

Duque de Caxias - Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (20/04), uma mulher de 18 anos e apreenderam um adolescente de 15, que estavam com drogas. Eles foram flagrados e detidos na Comunidade do Rasta, no Complexo do Cangulo, em Duque de Caxias.

De acordo com os agentes, com eles foi apreendida certa quantidade de cocaína e crack. A dupla já vinha sendo monitorada pela equipe da unidade. A presa foi encaminhada para o sistema prisional e o adolescente para o Ministério Público.