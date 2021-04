Vacina da segunda dose foi aplicada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta quinta-feira (22/04), com a vacinação da primeira dose de Astrazeneca para pessoas com 57 anos ou mais e amplia a imunização, alcançando também pessoas com obesidade mórbida. A vacinação acontece, a partir das 7 horas, em sistema drive thru e para pedestres. É importante a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação.

Serão disponibilizados quatro pontos de vacinação, sendo um deles exclusivo para pessoas com obesidade mórbida, na Praça da Prefeitura, no Jardim Primavera. Quem tem 57 anos ou mais pode se dirigir para um dos pontos a seguir: Restaurante do Povo (Centro), Praça da Maçonaria (Jardim 25 de Agosto) e Praça do Sarapuí.

O município contabiliza, até o momento, mais de 160 mil vacinas contra a Covid-19 aplicadas.



Segunda Dose

A Prefeitura de Duque de Caxias informa que o município aguarda a chegada de novas doses da vacina Coronavac para dar continuidade a aplicação da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9783, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.