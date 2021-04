Por O Dia

Publicado 23/04/2021 14:36 | Atualizado 23/04/2021 15:50

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, vai disponibilizar 20 mil vagas em cinco diferentes cursos, para que jovens e adultos da cidade tenham acesso ao conhecimento das profissões que estão em destaque no mercado de trabalho. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 26/04 a 10/05 pelo site da Fundação.

Os cursos de Empreendedorismo, Alfabetização Digital, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas, serão ofertados de forma totalmente on-line e gratuita, possibilitando ao aluno montar o próprio cronograma de estudos.

Os interessados podem fazer a inscrição através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br), com os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e um e-mail válido para concluir o cadastro. Para outras informações entre em contato por meio do(21)97464-6089 ou no e-mail [email protected] v.br.