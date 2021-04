Governador e Washington Reis assinam convênio de segurança para a Baixada Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 19:06

Duque de Caxias - Em reunião com o governador em exercício, Cláudio Castro, nesta sexta-feira (23/04), o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, assinou um convênio com o Governo do Estado para o desenvolvimento do projeto de Segurança Pública que engloba mais de 5,5 milhões de pessoas em 17 municípios da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense) vai atender a toda a região com tecnologia de ponta e serviço de inteligência completo para tornar a Baixada Fluminense competitiva e segura para todos.

"Vamos atender toda a Baixada Fluminense e mais três municípios, Angra dos Reis, Itaboraí e São Gonçalo. Vamos integrar essas regiões com inteligência, câmeras de monitoramento que identificam placa dos veículos. Isso vai ajudar a Baixada mais competitiva, atraindo empregos, e diminuir o preço dos seguros", afirmou Washington Reis.

Participaram do encontro também o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e o presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB).

Ainda nesta sexta-feira, Washington Reis, esteve no Comando Geral da Polícia Militar, ao lado do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo, para dar mais detalhes sobre o projeto de segurança, chamado de "smart city". Duque de Caxias será a sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-BF) da Baixada Fluminense. A futura sede será na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, e será equipada com tecnologia e serviços de inteligência para combater a violência.



Serão investidos R$ 15 milhões em inteligência policial, disponibilizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em 2019. O Governo do Estado já separou a quantia para viabilizar a compra dos equipamentos necessários, como as câmeras que serão usadas para monitorar as ruas. O espaço terá um cinturão eletrônico com monitoramento por vídeo para regiões urbanas, redes de comunicação e uso de softwares inteligentes de reconhecimento facial e de placas de automóveis.

"Vamos diminuir os índices da segurança pública, gerando emprego e renda. Queremos mudar o patamar do Rio. Esse projeto traz empresas de volta para o Rio", concluiu o governador Cláudio Castro.