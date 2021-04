Nova escola municipal em Xerém Leonardo Pereira/SMODF/Divulgação

Publicado 24/04/2021 14:16

Duque de Caxias - Os estudantes de Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, vão receber este ano a nova Escola Municipal Santo Amaro, construída pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. Hoje a unidade funciona com 274 alunos do pré ao 5 º ano e o EJA em um prédio na Rua Antônio Guedes. A construção da nova escola na Estrada Beira Serra faz parte do programa de melhorias das unidades de ensino de Duque de Caxias, iniciado em 2017 pelo prefeito Washington Reis e que já beneficiou com reforma e ampliação cerca de 140 unidades de ensino.

A nova escola ocupa uma área de mais de 1.500 metros quadrados e conta com oito salas de aula (com possibilidades de expansão), biblioteca, sala de informática, sala de recursos, banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais, pátio coberto, quadra poliesportiva com vestiário (incluso para PNE), sala de professores, secretaria, almoxarifado, entre outras estruturas.

