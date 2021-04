Obras em andamento em Duque de Caxias Leonardo Pereira/SMODC/Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua realizando importantes obras e intervenções para beneficiar moradores dos distritos. São obras de infraestrutura, lazer, mobilidade urbana e de melhorias realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil por administração direta, sem a contratação de empresas. No centro da cidade estão em andamento as obras de canalização e urbanização dos 960 metros do Canal Caboclo, que vai facilitar o escoamento das águas na região, bastante castigada com as chuvas, principalmente durante o verão.

Na Vila Ideal, por onde passa o canal, a prefeitura também está construindo uma creche com recursos federais, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), iniciado no primeiro governo do prefeito Washington Reis. Ainda no primeiro distrito está em fase final a reforma e a adequação do prédio do Abrigo Renascer, no bairro Centenário.

Além do serviço permanente de manutenção de ruas com a operação tapa-buracos, a equipe de obras vem atuando nos bairros São Judas Tadeu, Parque Eldorado e Bom Retiro, no segundo distrito. A Estrada da Invernada, na Vila Maria Helena, está recebendo obras de drenagem e pavimentação.



No terceiro distrito, estão sendo realizadas obras de expensão da Rua Finlândia, no Parque Paulista, com a instalação de ramais de ralos, colocação de meio-fio e preparação da base para aplicação de asfalto, que vão proporcionar melhores condições de vida para os moradores. Também estão em andamento as obras de expansão da rede pluvial da Rua 19, em Santa Cruz da Serra.

Em Xerém, no quarto distrito, a Prefeitura está trabalhando na urbanização da Avenida Beira-Rio, que vai ganhar ciclovia, passeio público com acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE) e iluminação em LED, entre outros equipamentos. Também está recebendo a mesma atenção do poder público a Estrada do Tabuleiro.