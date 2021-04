Assaltante é ferido em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 15:44 | Atualizado 25/04/2021 15:46

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado, neste sábado (24), depois de uma ação da Polícia Militar, no bairro da Figueira, com o objetivo de reduzir os roubos de carga. De acordo com a corporação, os agentes foram acionados por populares sobre um roubo de um Eco Sport branco, por dois homens. Ao iniciar o cerco tático, houve confronto.

Um suspeito baleado foi levado para o Hospital Moacyr do Carmo. Não há informação sobre o estado de saúde dele. Já o segundo assaltante conseguiu fugir.

Publicidade

Com o ferido, a polícia apreendeu uma Pistola Glock 9mm e um carro Eco Sport Branco. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.