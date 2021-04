Volta Redonda recebe nova remessa de vacina AstraZeneca e retoma vacinação Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 16:56

Duque de Caxias - Com a chegada de novas doses da vacina Coronavac e Oxford/AstraZeneca, a Prefeitura de Duque de Caxias inicia nesta segunda-feira (26/04), a partir das 7h, uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. A PMDC vai destinar o lote da vacina Oxford/AstraZeneca para aplicação da primeira dose nas seguintes categorias: profissionais da Educação da rede pública municipal de 55 a 59 anos de idade; Guardas Municipais; Funcionários da Limpeza Urbana; Pessoas com deficiência de qualquer idade; Pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais; Motoristas rodoviários; e Bombeiros. Todos foram incluídos no grupo prioritário de vacinação do Plano Nacional de Imunização.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que os professores devem se dirigir ao polo de vacinação de acordo com o distrito em que trabalha. Ou seja, quem trabalha no 1 distrito vai se vacinar na Sede da Secretaria, na 25 de Agosto; os profissionais do 2 distrito devem procurar o CIEP Monteiro Lobato, no São Judas Tadeu; o polo de imunização do 3 distrito será o CIEP Oduvaldo Viana, no Jardim Anhangá; no 4 distrito, a vacinação para os professores ocorrerá na Escola Municipal Ely Combat, em Xerém.

Já o lote da vacina Coronavac recebido pela Secretaria Municipal de Saúde será destinado exclusivamente para a aplicação da segunda dose nos caxienses que já tomaram a primeira dose. Nesta segunda-feira (26), a partir das 7h, a equipe da Saúde vai aplicar a segunda dose apenas para quem tomou a primeira dose da Coronavac no dia 24 de março nos seguintes locais: Praça de Imbariê; Praça do Canal Farias (Saracuruna); e Praça do Dr. Laureano.

A PMDC reforça que apenas devem se dirigir aos locais as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 24 de março. Todos devem levar cartão de vacinação e documento de identificação. O objetivo é agilizar o processo de vacinação, além de evitar transtornos.

Policiais militares

Os agentes da ativa do 15 BPM (Duque de Caxias) começaram a receber a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca neste fim de semana. A iniciativa vai ajudar na imunização de todos os agentes do batalhão. A administração municipal vai disponibilizar diariamente cerca de 100 doses para o batalhão até que todo o efetivo esteja imunizado.

Mais informações

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9783, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Veja abaixo os locais de vacinação nesta segunda-feira (26/04) em Duque de Caxias:

*Segunda dose Coronavac - para quem tomou a primeira dose no dia 24/03:

Imbariê

Canal Farias

Laureano

* D1 Astrazeneca

- profissionais da Educação da rede pública municipal de 55 a 59 anos

Sede da Secretaria Municipal de Educaçao

CIEP Monteiro Lobato

CIEP Oduvaldo Viana

Escola Municipal Ely Combat

- Guardas Municipais

Os guardas municipais podem se vacinar em qualquer ponto de vacinação dos quatro distritos

- Funcionários da Limpeza Urbana

Nas empresas Greenlife e Estevão

- Pessoas com deficiência acima de 18 anos (Deficientes físicos, pessoas com obesidade mórbida, síndrome de down e autismo)

Em frente à Prefeitura (Jardim Primavera)

- Pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais

Praça da Mantiquira (Xerém)

- Motoristas rodoviários

Nas garagens das empresas Santo Antônio, Vera Cruz, Fábios

- Bombeiros

No quartel do Corpo de Bombeiros de Laguna e Dourados