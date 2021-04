Iguaba Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 20:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta quarta-feira (28/04), com a vacinação da primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca para grupo prioritário, incluindo grávidas, além dos profissionais da Educação da rede pública municipal, rodoviários e pessoas com comorbidades. Todos foram incluídos no grupo prioritário de vacinação do Plano Nacional de Imunização.



Veja os locais e grupos que podem receber a primeira dose da vacina Astrazeneca, nesta quarta-feira (28/04), em Duque de Caxias:



- Profissionais da Educação da rede pública municipal, das 7h às 15h:

1º distrito - Sede da Secretaria Municipal de Educação (Vinte e Cinco de Agosto)

2º distrito – Ciep 120 Monteiro Lobato (São Judas Tadeu)

3º distrito - Ciep 319 Oduvaldo Viana Filho (Jardim Anhangá)

4º distrito - Escola Municipal Ely Combat (Xerém)

OBS: A Secretaria Municipal de Educação orienta aos professores que procurem o polo de vacinação, de acordo com o distrito em que trabalha.

- Rodoviários:

Empresas Reginas (Rua Amado Bueno, 196 – Olavo Bilac) e União (Rua Mena Barreto, 25)

- Pessoas com comorbidades (acima de 50 anos) devem ir ao CMSDC- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Av General Gurjão, Centro)

- Grávidas:

Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)



Segunda dose suspensa

Sobre a segunda dose da vacina Coronavac, a Prefeitura informa que aguarda a entrega de novas doses, pelo Ministério da Saúde, para dar continuidade ao calendário de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306 para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.