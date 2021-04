Ação foi desencadeada pela delegacia de Campos Elíseos Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:08

Duque de Caxias - Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam dois homens condenados por roubo. Um deles, segundo os agentes, é chefe de uma quadrilha que pratica roubos a estabelecimentos comerciais no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª vara criminal daquela região. Já o outro foi detido no interior da comunidade Ana Clara, em Campos Elíseos, no mesmo município, também em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com os agentes, as prisões ocorreram durante a operação Captura deflagrada por delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB). Os presos foram encaminhados para o sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.