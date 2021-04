Geral - A Prefeitura de Caxias abriu nove pontos de vacinaçao espalhados pela cidade. a imunizaçao da covid-19 nesta sexta-feira (5) causou um enorme tumulto na cidade da Baixada Fluminense. Alem das aglomeraçoes em diversos pontos, houve engarrafamento em varias ruas do municipio. Na foto, Dona Absaide, na Praça do Capivari Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 18:40

Duque de Caxias - A campanha de vacinação contra a Covid-19 no município da Baixada Fluminense registra até o momento, mais de 182 mil doses de vacinas (Coronavac e Astrazeneca) aplicadas, segundo dados da prefeitura. Deste total, cerca de 81% das doses alcançaram idosos na faixa acima de 60 anos.

Nesta quinta-feira (29/04), a Prefeitura de Duque de Caxias segue com o calendário de vacinação da primeira dose de Astrazeneca, alcançando trabalhadores da rede municipal de Educação e pessoas com comorbidades (com 50 anos ou mais). As categorias estão incluídas no grupo prioritário de vacinação pelo Plano Nacional de Imunização.



Segunda dose suspensa

O município aguarda a entrega de novas doses da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde para dar continuidade ao calendário de segunda dose da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306 para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.



Veja os locais e grupos que podem receber a primeira dose da vacina Astrazeneca, nesta quinta-feira (29), em Duque de Caxias:



- Pessoas com comorbidades (acima de 50 anos), das 8h às 17h:

Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Av General Gurjão, Centro)

- Profissionais da Educação da rede pública municipal, das 7h às 15h:

Sede da Secretaria Municipal de Educação (Vinte e Cinco de Agosto)