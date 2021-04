Pistolas foram apreendidas em Duque de Caxias Reprodução

Publicado 30/04/2021 14:35

Duque de Caxias - Um homem foi ferido e outro preso durante uma ação da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, 30, no bairro de Campos Elíseos. De acordo com a PM, agentes faziam uma ação para combater o roubo de cargas, com patrulhamento na Av. Actura, quando criminosos atacaram os policiais. Houve confronto.

O baleado foi levado para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes, mas não há informação sobre o estado de saúde dele.

A polícia ainda apreendeu duas pistolas calibre 380 e farto material entorpecente. O caso foi registrado na delegacia da região, onde o preso permanece custodiado.