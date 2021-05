Professores são vacinados em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 01/05/2021 13:43

Duque de Caxias - Durante toda a semana, os profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Duque de Caxias foram imunizados com a primeira dose da vacina Astrazeneca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 6.863 profissionais receberam a dose do imunizante. A vacinação aconteceu nos quatro distritos e também na sede da Secretaria.



Imunizada com a primeira dose da AstraZeneca, na sede da Secretaria Municipal de Educação, a vice-diretora do CIEP 097 Carlos Chagas, profª Flávia Almeida, falou sobre a importância da vacinação.



“Eu estou muito aliviada de ter recebido a primeira dose da vacina. Acho muito importante que todos da comunidade escolar possam ser imunizados. E, agora, que venha a segunda dose”, afirmou Flávia.



Feliz com a aplicação da primeira dose da vacina, a professora da Educação Infantil, Barbara Patrícia Dias, contou que sente-se mais segura com a imunização.

"Esperei bastante tempo por este momento. Estou emocionada porque tenho esperança de que tudo isso vai passar. Tenho que dizer também que a vacinação na sede da Secretaria foi muito bem organizada", disse a professora da E.M Profº José de Souza Herdy.



Segundo declaração da Secretária de Educação, Profª Roseli Duarte, ter iniciado a vacinação de todos os profissionais da Educação de Duque de Caxias contra a Covid-19 reforça as ações implementadas no município para a garantia do ensino presencial com segurança.