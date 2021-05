Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 20:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta terça-feira (04/05), com a vacinação da primeira dose de Astrazeneca para os profissionais de educação da rede pública Estadual e da rede privada do município (na sede da Secretaria Municipal de Educação) e para pessoas com comorbidades, com 50 anos ou mais (no Centro Municipal de Saúde). Os dois grupos estão incluídos como prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI).



Veja onde receber a primeira dose da Astrazeneca, nesta terça-feira (04), em Duque de Caxias:



• Pessoas com comorbidades de 50 anos ou mais:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias - CMSDC

Horário : 8h às 16h

Local: Av General Gurjão, Centro-DC

Mediante a apresentação de atestado ou receita médica que comprove a *comorbidade (Veja a lista no final do texto)



• Profissionais de Educação da rede pública Estadual e da rede privada do município de Duque de Caxias

- Secretaria Municipal de Educação - SME

Horário: 7h às 15h

Local: R. Pref. José Carlos Lacerda, 1424 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

Todos deverão apresentar documento de comprovação de vínculo profissional (contracheque atualizado) e documento de identificação.



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Lista de comorbidades



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Visual e Transtorno do Espectro Autista