Vacinação na Praça do Pacificador em Duque de Caxias. Na foto, Ana Maria Giro sendo vacinada. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua com o calendário de vacinação, nesta quarta-feira (05/05), até o meio-dia, da primeira dose de Astrazeneca para pessoas com 50 anos ou mais e Gestantes, portadores de comorbidades, além de todos os grupos prioritários a partir de 65 anos, incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Veja onde receber a primeira dose da Astrazeneca, nesta quarta-feira (05), em Duque de Caxias:

Publicidade

• Gestantes e pessoas com comorbidades, de 50 anos ou mais, além de todos os grupos prioritários, a partir de 65 anos:

Horário: 07 às 12h

Locais:

UPH de Xerém - Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº - Vila Nossa Sra. das Graças

UPH de Imbariê - R. Santa Catarina, 10

CEO de Xerém – Terminal Rodoviário

UPH Saracuruna - R. Canal Farias, 1662

Restaurante do Povo – Centro

UBS José Camilo - Rua 2 (Jardim Primavera)

PSF Vila São Luiz - R. 14 de Julho (esquina com Av. Brasil)

Escola do Futuro - Sarapuí

PSF Olavo Bilac – Rua Curuçá

PSF Gramacho – Rua Entre Rios (próx à Praça Beto o Amigo)

Publicidade

É obrigatória a apresentação de comprovante de residência, documento de identificação, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade.