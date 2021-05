Revólver foi apreendido em ação da Polícia Militar Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:35

Duque de Caxias - Um homem foi preso após um roubo no bairro do Pilar, na tarde desta terça-feira, 4. Agentes do 15 BPM faziam patrulhamento na região, quando tiveram atenção voltada para o suspeito em um veículo. Após a abordagem, obteve sucesso em recuperar o automóvel e prender o criminoso com um revólver.

O caso foi registrado na delegacia da região.