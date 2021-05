Bairro de Duque de Caxias ganha projeto Aqui Tem Esporte Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:08

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias inaugura no próximo sábado, 8, no bairro Vila Maria Helena, no segundo distrito, mais um polo do projeto Aqui tem Esporte, que atende mais de 12 mil crianças, jovens, adultos e pessoas na terceira idade com várias atividades esportivas e recreativas. A nova unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira na Rua Parapeuna, 355 (antiga piscina da Kely), com aulas de zumba, Ginástica, Hidroginástica, Natação infantil e adulto, Jiu-Jitsu, Defesa Pessoal para mulheres, Taekwondo e circuito funcional.



O polo será entregue aos moradores às 8h pelo prefeito Washington Reis e o secretário municipal de Esporte e Lazer Sergio Corrêa e, a exemplo dos demais, vai funcionar em vários horários, com o número reduzido de participantes, de acordo com o protocolo de segurança no combate ao novo Coronavírus.

O secretário Sergio Corrêa lembra que o projeto Aqui tem Esporte, de iniciação desportiva e atividades comunitárias, foi iniciado em 2017 atendendo moradores dos quatro distritos com atividades esportivas para crianças, a partir dos sete anos, adultos e idosos de forma gratuita. O secretário Sergio Corrêa lembra que o, de iniciação desportiva e atividades comunitárias, foi iniciado em 2017 atendendo moradores dos quatro distritos com atividades esportivas para crianças, a partir dos sete anos, adultos e idosos de forma gratuita.

“Esporte é vida e, por isso, estamos contribuindo com a saúde e a qualidade de vida de milhares de pessoas, além de incentivar a prática regular de exercícios”, destacou o secretário.



Entre as atividades oferecidas estão Atletismo, Basquete, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Jump, Step, Judô, Voleibol e Hidroginástica, Ginástica, Karatê, Circuito Funcional, Musculação, Zumba e Orientação para Caminhada. As atividades de iniciação desportiva atendem crianças e adolescentes, dos 7 aos 17 anos de idade.



Para se inscrever o interessado deve procurar um dos polos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.