Duque de Caxias aplica segunda dose da Astrazeneca nesta sexta (7)

Publicado 06/05/2021 14:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias aplica, nesta sexta-feira (07/05), a partir das 7h, a segunda dose da vacina Astrazeneca para os idosos a partir de 80 anos que tomaram a primeira dose nos dias 26 e 27 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Saúde orienta para que todos levem comprovante de residência, documento de identificação e o comprovante de vacinação.

Além disso, é recomendável que os idosos buscam se vacinar no mesmo local onde receberam a primeira dose. O objetivo é agilizar o processo de vacinação. A vacinação vai ocorrer pelo sistema drive thru e para pedestres.

Veja onde receber a segunda dose da Astrazeneca, nesta sexta-feira (07), em Duque de Caxias:

- Praça do Pantanal

- Praça do Galo (Parque Fluminense)

- Jardim Primavera (Rua 2)

- Praça do Parque Eldorado

- Praça da Figueira

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306 para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.