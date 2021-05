Vereadores de Duque de Caxias em sessão virtual ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:33 | Atualizado 07/05/2021 16:36

Duque de Caxias debateram, em sessão online nesta quinta-feira (6), a criação do programa “Criança Segura”, uma iniciativa com a finalidade de ajudar a proteger os alunos das unidades escolares de Duque de Caxias. O objetivo é evitar Duque de Caxias - Os vereadores dedebateram, em sessão online nesta quinta-feira (6), a criação do programa, uma iniciativa com a finalidade de ajudar a proteger os alunos das unidades escolares de Duque de Caxias. O objetivo é evitar tragédia como a ocorrida na cidade de Saudades, em Santa Catarina . Um jovem invadiu uma creche e assassinou três crianças e duas professoras.

O vereador Sandro do Sindicato anunciou na tribuna remota que está protocolando, com o apoio de Moisés Neguinho (PMB), um Projeto de Lei para a criação do programa.

Publicidade

“Esse PL visa escalar agentes da Guarda Municipal, em tempo integral, nas escolas e creches do município, pois não podemos esperar ajuda de autoridades que não moram aqui e que não vivem a nossa realidade”, comentou o autor da proposta.

"O "Criança Segura" irá transformar tanto a educação, quanto a saúde e a segurança da criançada. A corporação da Guarda Municipal possui algumas deficiências, tais como a quantidade do efetivo, que conta com 228 funcionários, pois o ideal é ter aproximadamente 700, sem contar que a corporação está tendo que lidar com a falta de viaturas. Porém, mesmo assim, como presidente da Comissão Permanente de Segurança, entrei como coautor do projeto”, falou o vereador Moisés Neguinho.