Publicado 07/05/2021 21:13

Duque de Caxias - A vacinação com a primeira dose de Astrazeneca segue neste sábado (08/05), em Duque de Caxias, para pessoas com Comorbidades (acima de 50 anos). O grupo está incluído como prioritário no Plano Nacional de Imunização (PNI). A Prefeitura de Duque de Caxias reforça que todos deverão apresentar atestado ou receita médica que comprove a comorbidade, documento de identificação e comprovante de residência.



A primeira dose de Astrazeneca acontece neste sábado (08/06), nos seguintes locais, a partir das 7 horas:

- Praça da Mantiquira (Xerém)

- Praça da Matriz (Santa Cruz da Serra)

- Praça Dr Laureano

- Praça do Gerador (Pilar)

- Praça da Maçonaria (Vinte e Cinco de Agosto)

- Praça Arcampo (Vila Maria Helena)



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.