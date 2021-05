Vacina contra Covid em Duque de Caxias Reprodução

Publicado 09/05/2021 17:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias retoma, nesta segunda-feira (10/05), a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac no município. A vacinação acontece no sistema drive thru e para pedestres. Poderão receber a segunda dose da vacina Coronavac os idosos que receberam a primeira dose em 26 de março ou antes, nos seguintes locais, a partir das 7 horas:



• Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias - CMSDC - (Av. General Gurjão - Centro)

• UPH de Xerém ( Av. Nóbrega Ribeiro - Vila Nossa Senhora das Graças)

• Parque Lafaiete - Calçadão

• Vila Olímpica (Vinte e Cinco de Agosto)

• UPH Campos Elíseos (Av. Actura)



Já os idosos que receberam a primeira dose de Coronavac em 27 de março deverão comparecer para receber a segunda dose no seguinte local, a partir das 7 horas:



• Praça do Engenho do Porto

A Prefeitura alerta que a população deve estar atenta aos critérios para receber a segunda dose de Coronavac. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.