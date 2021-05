Washington Reis inaugura mais um espaço recreativo em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 10:31

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis participou, no sábado (8), no bairro Vila Maria Helena, no segundo distrito de Duque de Caxias, junto com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Sérgio Corrêa, mais um polo do programa “Aqui tem Esporte”. A nova unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira em vários horários seguindo os protocolos de segurança no combate ao novo coronavírus, oferecendo aulas de zumba, Ginástica, Hidroginástica, Natação infantil e adulto, Jiu-Jitsu, Defesa Pessoal para mulheres, Taekwondo e circuito funcional. O polo fica na Rua Parapeuna, 355 (antiga piscina da Kely).

Em companhia do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Rosenverg Reis, o prefeito Washington Reis lembrou que, em seu primeiro governo, foram feitos 80 campos de grama sintética no município e que no governo passado foram construídos e reformados dezenas de espaços públicos de lazer com campo de grama sintética, playground e iluminação em LED, entre outros equipamentos nos quatro distritos.



“Não se encontra nada igual em outras cidades. Este ano vamos realizar muitas obras importantes e continuar trabalhando em todas as áreas e ao lado do povo”, disse o prefeito Washington Reis aos moradores que se inscreveram nas aulas do projeto e foram prestigiar o evento.



“A secretaria vem contribuindo com a saúde e a qualidade de vida dos moradores de Duque de Caxias oferecendo aulas de iniciação desportiva e atividades comunitárias”, disse o secretário.

Ele lembrou ainda que para se inscrever o interessado deve procurar um dos polos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.

Iniciado em 2017, o projeto atende hoje cerca de 12 mil moradores, beneficiando crianças, jovens, adultos e terceira idade.