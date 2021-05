Paulo Afonso é empossado como vereador de Duque de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 11:30

Duque de Caxias - O presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), juntamente com o primeiro secretário Claudio Thomaz (DEM), realizou a cerimônia de posse de Paulo Afonso, vereador que assume provisoriamente a cadeira de Leide, que se afastou da vereança para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura.



Paulo é filiado ao Partido Republicanos, bem como Leide. Mesmo sendo a primeira vez que ele se candidata a um cargo político, nas últimas eleições o parlamentar teve 3.580 votos, conseguindo a vaga de primeiro suplente do partido. Ele pretende defender os interesses da população do 3º distrito, devido ao fato dele conhecer melhor as necessidades da localidade.

“Sou morador do município, nascido e criado no bairro da Taquara. Acredito que vou poder somar muito para o progresso da nossa Duque de Caxias. Quero ser mais um braço forte na legislação da cidade”, disse.



O recém-chegado comenta que já chegou a catar latinhas nas ruas do seu bairro e que também já atuou como técnico de enfermagem, enfermeiro e, até o final deste ano, concluirá a faculdade de Medicina. Mostrando que possui um grande conhecimento no segmento da saúde. Paulo, diz que também pretende lutar pela classe, na qual escolheu se capacitar, e quer aprender com os demais membros da Câmara como atuar na vereança de Caxias.

“Trabalharei com afinco, pois tenho estudado muito a Lei Orgânica e o Estatuto do município, na busca de como legislar com sucesso, criando projetos de leis para fazer a nossa região avançar”, explicou o republicano.



Na expectativa de ver o novo vereador seguir com projetos e propostas, elaborados durante sua campanha política, Celso do Alba não escondeu o contentamento em empossar mais um defensor de causas tão nobres e representante de uma área tão carente.

“Tenho certeza que Paulo terá um mandato brilhante, proporcionando mais governabilidade e sustentabilidade ao Governo Municipal e, assim como todos nós, fazer o melhor para a população de Duque de Caxias”, finalizou o presidente da Casa.