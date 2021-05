Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:20

Duque de Caxias - A cidade davoltou a registrar saldo positivo na geração de empregos pelo segundo mês consecutivo, de acordo com levantamento feito pela Firjan, divulgado através da plataforma Retratos Regionais . Segundo a ferramenta,contratou 1.311 pessoas no mês de março deste ano, com destaque para o setor de serviços.