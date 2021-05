Rio, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 15:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai ampliar, nesta terça-feira (11/05), a faixa etária de quem pode receber a primeira dose da vacina Astrazeneca. A partir desta terça, poderão receber a primeira dose as pessoas com comorbidades, que tenham 45 anos ou mais, em 15 pontos de vacinação espalhados pelos quatro distritos. A vacinação acontece no sistema drive-thru e para pedestres. O grupo está incluído como prioritário no Plano Nacional de Imunização (PNI).



Veja os locais de vacinação com a primeira dose de Astrazeneca, nesta terça-feira (11/05), a partir das 7h:



- Praça da Mantiquira (Xerém)

- Praça da Matriz (Santa Cruz da Serra)

- Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)

- Praça do Samucão (Parque Paulista)

- UPH de Campos Elíseos

- Praça de Nova Campinas

- Praça da Rua 2 (Jardim Primavera)

- Restaurante do Povo (Centro)

- Praça Beto Amigo (Gramacho)

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

- Praça de Imbarie

- Parada Angélia (Próximo a Igreja Católica)

- Praça do Canal Farias (Saracuruna)

- Praça Leonel Brizola (Pilar)

- Praça Dr. Laureano

A Prefeitura reforça que todos deverão apresentar atestado ou receita médica que comprove a comorbidade, documento de identificação e comprovante de residência.



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.